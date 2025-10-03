Sneg ugrozio saobraćaj na jugu Srbije: Problemi u opštini Surdulica

VRANJE-SURDULICA Sektor za vanredne situacije u Srbiji oglasio se povodom jakih snežnih padavina na jugu Srbije, potencirajući „da su zbog ugroženog saobraćaja u opštini Surdulica bile neophodne dve intervencije na putevima prema planinskim predelima“. „U ovoj opštini oborena stabla su onemogućila redovno odvijanje saobraćaja, pa je bila neophodna intervencija vatrogasno-spasilačke jedinice, a zatim smo intervenisali na izvlačenju zaglavljenog vozila u snegu“,