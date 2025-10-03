Sneg ugrozio saobraćaj na jugu Srbije: Problemi u opštini Surdulica

Jug press pre 17 minuta
Sneg ugrozio saobraćaj na jugu Srbije: Problemi u opštini Surdulica
VRANJE-SURDULICA Sektor za vanredne situacije u Srbiji oglasio se povodom jakih snežnih padavina na jugu Srbije, potencirajući „da su zbog ugroženog saobraćaja u opštini Surdulica bile neophodne dve intervencije na putevima prema planinskim predelima“. „U ovoj opštini oborena stabla su onemogućila redovno odvijanje saobraćaja, pa je bila neophodna intervencija vatrogasno-spasilačke jedinice, a zatim smo intervenisali na izvlačenju zaglavljenog vozila u snegu“,
Otvori na jugpress.com

Povezane vesti »

Zbog snega nema struje u nekoliko opština na jugu Srbije

Zbog snega nema struje u nekoliko opština na jugu Srbije

N1 Info pre 47 minuta
Pada rekord od pre skoro 100 godina: Najhladniji oktobarski dan Sneg veje širom Srbije, Miholjsko leto otkazano?!

Pada rekord od pre skoro 100 godina: Najhladniji oktobarski dan Sneg veje širom Srbije, Miholjsko leto otkazano?!

Blic pre 12 minuta
(Mapa) alarm u crvenom, RHMZ šalje hitna SMS upozorenja: Danas još hladnije i još jači sneg, neće prestati da pljušti: Ova 2…

(Mapa) alarm u crvenom, RHMZ šalje hitna SMS upozorenja: Danas još hladnije i još jači sneg, neće prestati da pljušti: Ova 2 dela Srbije najkritičnija!

Blic pre 12 minuta
Sneg izazvao probleme širom Srbije: U Nišu i Kraljevu oko 50.000 korisnika nema struju, u Ivanjici vanredna situacija

Sneg izazvao probleme širom Srbije: U Nišu i Kraljevu oko 50.000 korisnika nema struju, u Ivanjici vanredna situacija

NIN pre 12 minuta
Uživo napadalo i do 70 cm snega, pada rekord od pre 100 godina! Negde se uvodi vanredna situacija, brojna sela bez struje…

Uživo napadalo i do 70 cm snega, pada rekord od pre 100 godina! Negde se uvodi vanredna situacija, brojna sela bez struje, šleperi proklizavaju (foto, video)

Blic pre 12 minuta
(Mapa) alarm u crvenom, RHMZ šalje hitna SMS upozorenja: Danas još hladnije i još jači sneg, neće prestati da pljušti: Ova 2…

(Mapa) alarm u crvenom, RHMZ šalje hitna SMS upozorenja: Danas još hladnije i još jači sneg, neće prestati da pljušti: Ova 2 dela Srbije najkritičnija!

Blic pre 12 minuta
Pada rekord od pre skoro 100 godina: Najhladniji oktobarski dan Sneg veje širom Srbije, Miholjsko leto otkazano?!

Pada rekord od pre skoro 100 godina: Najhladniji oktobarski dan Sneg veje širom Srbije, Miholjsko leto otkazano?!

Blic pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeSnegSurdulica

Društvo, najnovije vesti »

Zbog snega nema struje u nekoliko opština na jugu Srbije

Zbog snega nema struje u nekoliko opština na jugu Srbije

N1 Info pre 47 minuta
Tuneli Laz i Munjino brdo pušteni u saobraćaj

Tuneli Laz i Munjino brdo pušteni u saobraćaj

N1 Info pre 26 minuta
Predsednik: Putin rekao ono što znamo, hvala mu na oceni i proceni; Rešićemo probleme oko goriva

Predsednik: Putin rekao ono što znamo, hvala mu na oceni i proceni; Rešićemo probleme oko goriva

RTV pre 17 minuta
Pruga Novi Sad-Subotica otvara se za putnički saobraćaj 8. oktobra

Pruga Novi Sad-Subotica otvara se za putnički saobraćaj 8. oktobra

Nova ekonomija pre 26 minuta
VAŠA PISMA! Zašto su se juče (četvrtak) deca smrzavala u školama "Sveti Sava" i "Osmi septembar"?!

VAŠA PISMA! Zašto su se juče (četvrtak) deca smrzavala u školama "Sveti Sava" i "Osmi septembar"?!

Plus online pre 32 minuta