Završena testiranja u tunelima Laz i Munjino brdo: Sutra uspostavljanje saobraćaja

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da su uspešno realizovane aktivnosti funkcionalnog testiranja sistema automatskog upravljanja na deonici auto-puta Pakovraće-Prilipac (Požega) u tunelima Laz i Munjino brdo, kao i da se uspostavljanje dinamičkog saobraćaja na deonici autoputa Pakovraće-Prilipac (Požega) očekuje sutra u 12 časova.

Navode da su aktivnosti funkcionalnog testiranja izvedene u skladu sa operativnim planom postupanja u slučaju vanrednih događaja, u periodu od 29. septembra do 2. oktobra. Funkcionalna ispitivanja su izvršena u prisustvu predstavnika relavantnih institucija i sertifikovanih tela iz delokruga nadležnosti, odgovornog izvođača radova, nadzornog organa na projektu, stručnog osoblja ispred Investitora JP " Putevi Srbije" kao i predstavnika MUP - Sektora za vanredne