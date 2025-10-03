Objavljene cene goriva za narednih sedam dana

Bujanovačke pre 2 sata
Objavljene cene goriva za narednih sedam dana
Bujanovac, 3. oktobar 2025. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je maksimalne cene goriva na pumpama u Srbiji za narednih sedam dana. Maksimalna maloprodajna cena evrodizela ostaće ista tako da će litar i dalje koštati 195 dinara. Cena benzina BMB95 biće manja za dva dinara i iznosiće 179 dinara. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova i na snazi su sedam dana. Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je u ponedeljak da je podnela
