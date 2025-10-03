(Foto) Vozači, ovo hitno uradite! Stigao važan apel MUP-a

Dnevnik pre 40 minuta
(Foto) Vozači, ovo hitno uradite! Stigao važan apel MUP-a

S obzirom na to da su snežne padavine već zahvatile pojedine predele naše zemlje, saobraćajna policija apeluje na sve vozače da odmah pređu na zimsku opremu.

Kako navode, letnje gume na snegu znače duži zaustavni put, proklizavanje i rizik za sve učesnike u saobraćaju. Ne čekajte da vam prvi sneg bude prva opomena — prilagodite vozilo zimskim uslovima i vozite odgovorno, poručuju saobraćajci. A post shared by MUP Republike Srbije 🇷🇸 (@mupsrbije)
