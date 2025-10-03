Umorni tijen prejak za Kecmanovića: Srbija ostala i bez trećeg predstavnika!

Hot sport pre 1 sat
Umorni tijen prejak za Kecmanovića: Srbija ostala i bez trećeg predstavnika!

Loš turnir za naše predsatvnike! Srpski teniser Miomir Kecmanović završio je takmičenje na Mastersu u Šangaju već u prvom kolu.

Bolji od njega bio je Amerikanac Lerner Tien, koji je slavio posle tri seta – 4:6, 6:3, 6:1. Kecmanović je odlično otvorio meč, osvojio prvi set i nagovestio da bi mogao da upiše prolaz dalje, ali je u nastavku meča izgubio ritam. Debut delight Beijing Finalist Learner Tien continues his great form as he defeats Kecmanovic 4-6 6-3 6-4 #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/rncDbg2RSj — Tennis TV (@TennisTV) October 3, 2025 Tien je podigao nivo igre, preuzeo
Ključne reči

ŠangajTwitterMiomir Kecmanović

