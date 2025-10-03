Đoković pobedio Čilića za plasman u treće kolo Mastersa u Šangaju

ŠANGAJ - Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Mastersa u Šangaju, pošto je danas u drugom kolu pobedio Hrvata Marina Čilića rezultatom 7:6 (7:2), 6:4.

Meč je trajao sat i 54 minuta. Đoković je peti teniser sveta, dok je Čilić 94. na ATP listi. Bio je ovo 22. međusobni duel dva tenisera i 20. pobeda za Đokovića. Oba tenisera su zadržala svoj servis u prvom setu, a Đoković je propustio dve brejk lopte u 11. gemu. Đoković je zatim bio bolji u taj-brejku rezultatom 7:2. Srpski teniser u trećem gemu drugog seta uspeo da oduzme servis Čiliću. Hrvatski teniser je potom u 10. gemu imao dve brejk prilike, ali je Đoković