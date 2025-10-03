Atp Šangaj, najnovije vesti: Novak Đoković pobedio Marina Čilića

Novak Đoković je uspeo da prebrodi prvu prepreku na ATP turniru u Šangaju.

FOTO: Tanjug/AP Srbin je bio slobodan u prvom kolu ovog mastersa, a u drugom je igrao sa Marinom Čilićem, koji je prethodno eliminisao nezgodnog Francuza Korentana Mutea. Hrvat, koji je od 21 dosadašnjeg meča sa Đokovićem ostvario samo dve pobede, i to davne 2016. i 2018. godine, ovoga puta se odlično držao do same završnice prvog seta. Tada je imao i dve prve brejk lopte na meču, no stvari su tada krenule nizbrdo za njega: Novak se spasao iz neugodne situacije,