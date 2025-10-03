Poznato zbog čega je Međedović predao meč u Šangaju

B92 pre 43 minuta
Poznato zbog čega je Međedović predao meč u Šangaju

Srpski teniser Hamad Međedović bio je primoran da preda meč prvog kola Mastersa u Šangaju protiv Artura Rinderkneša, iako je prethodno osvojio prvi set.

Posle samo jednog odigranog gema u drugoj deonici, jasno je bilo da Hamad Međedović ne može da nastavi, a kako saznaje B92.sport razlog predaje je ponovni problem sa uraslim noktima na nozi. Međedović je već dva puta imao medicinske intervencije, a sada će morati i treći put da ide na manji hirurški zahvat, koji će obaviti po povratku u Španiju. Uprkos povredi, Hamad ne planira pauzu na duže staze – očekuje se njegov povratak na turnirima u Beču, Parizu (Masters),
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Đoković pobedio Čilića za plasman u treće kolo Mastersa u Šangaju

Đoković pobedio Čilića za plasman u treće kolo Mastersa u Šangaju

RTV pre 27 minuta
Umorni tijen prejak za Kecmanovića: Srbija ostala i bez trećeg predstavnika!

Umorni tijen prejak za Kecmanovića: Srbija ostala i bez trećeg predstavnika!

Hot sport pre 1 sat
Hamad Međedović predao meč u Šangaju

Hamad Međedović predao meč u Šangaju

Vesti online pre 23 minuta
Atp Šangaj, najnovije vesti: Novak Đoković pobedio Marina Čilića

Atp Šangaj, najnovije vesti: Novak Đoković pobedio Marina Čilića

Večernje novosti pre 43 minuta
Telegraf saznaje: Evo zbog čega je Hamad Međedović predao u Šangaju, moraće da ide na operaciju

Telegraf saznaje: Evo zbog čega je Hamad Međedović predao u Šangaju, moraće da ide na operaciju

Telegraf pre 1 sat
Đoković: Titule mi jesu važne, ali…

Đoković: Titule mi jesu važne, ali…

Vesti online pre 2 sata
Kecmanović poražen od Tijena u prvom kolu Šangaja

Kecmanović poražen od Tijena u prvom kolu Šangaja

Sportski žurnal pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠangajB92BečMastersParizŠpanijaHamad Međedović

Sport, najnovije vesti »

Pauza – kakva pauza?! Novak Đoković moćno do trećeg kola

Pauza – kakva pauza?! Novak Đoković moćno do trećeg kola

Sport klub pre 18 minuta
Hrvat zapretio Novaku, pa osetio svu njegovu moć! Đoković pokazao da je i dalje klasa, ovi detalji obećavaju!

Hrvat zapretio Novaku, pa osetio svu njegovu moć! Đoković pokazao da je i dalje klasa, ovi detalji obećavaju!

Kurir pre 18 minuta
Poliglota Đoković oduševio publiku u Šangaju

Poliglota Đoković oduševio publiku u Šangaju

RTS pre 3 minuta
Đoković pobedio Čilića za plasman u treće kolo Mastersa u Šangaju

Đoković pobedio Čilića za plasman u treće kolo Mastersa u Šangaju

NIN pre 8 minuta
Blagojević obećava spektakl: Sprema se rođendanska žurka gde bi voša trebala da Voša glavno jelo!

Blagojević obećava spektakl: Sprema se rođendanska žurka gde bi voša trebala da Voša glavno jelo!

Hot sport pre 17 minuta