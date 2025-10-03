Pojeftinilo gorivo u Srbiji! Objavljene nove cene derivata koje će važiti do sledećeg petka!

Kurir pre 3 sata
Pojeftinilo gorivo u Srbiji! Objavljene nove cene derivata koje će važiti do sledećeg petka!

U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 195 dinara, dok je cena benzina 179 dinara.

Ako poredimo cene sa iznosima od prethodne nedelje, dizel je ostao isti, dok je benzin jeftiniji za dva dinara. Evropski fjučersi gasa za oktobar su se na otvaranju berze TTF prodavali po ceni od 32,420 evra za megavat-sat. Prema aktuelnim podacima sa berzi, cena sirove nafte je pala na 65,132 dolara, a cena nafte Brent na 69,646 dolar. BiznisKurir.rs
