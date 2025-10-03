"Advokati nemaju pristup Ognjenu": Studenti pozvali na protestnu šetnju podrške kolegi koji je išao ka Gazi

Studenti u blokadi pozvali su u protestnu šetnju podrške studentu Ognjenu čiji je brod presretnut na putu za Gazu. "Posle jučerašnjeg hapšenja flotile Sumud, među kojima je i naš kolega i prijatelj Ognjen Marković... ambasador Miroljub Petrović i Ministarstvo spoljnih poslova stupili su u kontakt sa Ognjenovom porodicom.

Rečeno im je da će preduzeti sve korake da se Ognjen vrati u Srbiju u što kraćem roku, ali isto tako saznajemo da su po iskrcavanju u luku Ašdod odvedeni na interogaciju i da njihovim advokatima nije dozvoljen pristup istoj", naveli su studenti u saopštenju. Zbog toga će protest biti održan ispred Ministarstva spoljnih poslova, od 17.30h. Studenti su naveli i da niko nije stupio u kontakt sa Ognjenom i da je ileglano zadržan od izraelskih vojnih snaga. Ovom