Nova: Pruga do Subotice od 1,2 milijarde dolara otvorena uz delimične upotrebne dozvole - bar pet staničnih zgrada nisu za korišćenje

Za standarde vlasti Aleksandra Vučića praktično u tišini otvorena je brza pruga Novi Sad - Subotica - državna granica (Kelebija), koju smo platili više od 1,2 milijarde dolara.

Za koje znamo. Pruga je otvorena uz delimične upotrebne dozvole koje, prema rečima našeg sagovornika, zakon ne poznaje. Kako ističe, niz staničnih zgrada na pomenutoj deonici srpske želenice proglašeno je nebezbednim. I dalje ne radi stanica u Novom Sadu, na kojoj je pre skoro godinu dana pala nadstrešnica i tako ubila 16 ljudi. I dalje nema kazne za odgovorne. Svi su na slobodi. Nije bilo razloga za slavlje niti za osmeh kada je Aleksandar Vučić kročio u voz na