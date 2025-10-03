Student Pravnog: Protest 1. novembra biće "lična karta" svakog građanina Srbije

N1 Info pre 11 minuta  |  N1 Beograd
Student Pravnog: Protest 1. novembra biće "lična karta" svakog građanina Srbije

Protest 1. novembra ove godine biće na neki način lična karta svih građana Srbije, da vide gde su i šta žele sebi i svojoj deci, ocenio je student Pravnog fakulteat Uroš Delić.

On je pozvao sve da tog dana budu u Novom Sadu na komemorativnom skupu povodom pada nadstrešnice. Uroš Delić, student Pravnog fakulteta, kaže za N1 da dok se u zgradi odvijaju ispitni rokovi, studentski pokret je promenio način borbe i nastavio sa organizacijom različitih protesta i skupova kako bi istrajali u svojoj borbi. "Naša žrtva je bila kolektivna, nemala. Veoma nam je jasno da to nije lako mnogim studentima. Mi smo itekako svesni toga i momenta u kom se
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Ko sve izlazi na lokalne izbore u Mionici

Ko sve izlazi na lokalne izbore u Mionici

N1 Info pre 2 sata
Beogradski studenti peške će krenuti na obeležavanje godišnjice pada nadstrešnice: 80 kilometara za sećanje

Beogradski studenti peške će krenuti na obeležavanje godišnjice pada nadstrešnice: 80 kilometara za sećanje

Luftika pre 3 sata
Lokalni izbori: OIK Mionica potvrdila listu SNS i koalicionih partnera

Lokalni izbori: OIK Mionica potvrdila listu SNS i koalicionih partnera

Serbian News Media pre 5 sati
Proglašena lista oko SNS za lokalne izbore u Mionici 30. novembra

Proglašena lista oko SNS za lokalne izbore u Mionici 30. novembra

Danas pre 6 sati
Proglašena lista oko SNS za lokalne izbore u Mionici 30. novembra

Proglašena lista oko SNS za lokalne izbore u Mionici 30. novembra

Novi magazin pre 6 sati
Predata i proglašena lista SNS za lokalne izbore u Mionici

Predata i proglašena lista SNS za lokalne izbore u Mionici

N1 Info pre 6 sati
Proglašena lista SNS za lokalne izbore u Mionici

Proglašena lista SNS za lokalne izbore u Mionici

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Politika, najnovije vesti »

Student Pravnog: Protest 1. novembra biće "lična karta" svakog građanina Srbije

Student Pravnog: Protest 1. novembra biće "lična karta" svakog građanina Srbije

N1 Info pre 11 minuta
"Da pripadnik kobri nije pucao, bilo bi mrtvih": Izjave Marinike Tepić u Opatiji izazvale buru u Srbiji: "Ne bih tako olako i…

"Da pripadnik kobri nije pucao, bilo bi mrtvih": Izjave Marinike Tepić u Opatiji izazvale buru u Srbiji: "Ne bih tako olako i naivno govorila da je Vučić gotov"

Blic pre 12 minuta
Svi se pripremaju za rat, izjavio Vučić

Svi se pripremaju za rat, izjavio Vučić

Slobodna Evropa pre 17 minuta
Macut u Skoplju sa Mickoskim o unapređenju odnosa i ekonomskoj saradnji

Macut u Skoplju sa Mickoskim o unapređenju odnosa i ekonomskoj saradnji

Novi magazin pre 21 minuta
Profesori iz Novog Sada traže da se studentima omogući da zamrznu godinu

Profesori iz Novog Sada traže da se studentima omogući da zamrznu godinu

Novi magazin pre 1 minut