Inđija se priprema za doček studenata iz Beograda

Studenti iz Beograda će krenuti peške ka Novom Sadu, na veliki komemorativni skup 1. novembra, kada će se obeležiti godinu dana od pada nadstrešnice i pogibije 16 ljudi.

IN Medija saznaje da se staropazovački i inđijski studenti pripremaju za doček studenata pešaka koji će 30. oktobra krenuti iz Beograda ka Novom Sadu. Prema nezvaničnim informacijama iz Beograda će put Novog Sada krenuti preko 4.000 studenata dok će im se uz put priključivati studenti iz gradova kroz koje prolaze. Za sada nije poznat detaljan plan pešačenja ni mesto prenoćišta kolone studenata ali je sigurno da će Inđija i ovog puta biti domaćin. Podsetimo,