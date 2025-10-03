Beogradski studenti peške će krenuti na obeležavanje godišnjice pada nadstrešnice: 80 kilometara za sećanje

Studenti koji učestvuju u blokadi Univerziteta u Beogradu odlučili su na plenumu da će pešice krenuti ka Novom Sadu, kako bi prisustvovali obeležavanju godišnjice tragičnog pada nadstrešnice na Železničkoj stanici.

Na komemoraciji povodom 11 meseci od nesreće, najavljeno je da će glavni događaj, kojim se obeležava godišnjica tragedije u kojoj je stradalo 16 osoba, biti održan upravo u Novom Sadu. „Sledećeg meseca će biti godinu dana od pada nadstrešnice. Mi, studenti, pozivamo vas da održavate pomen širom Srbije, ali i da budete sa nama u Novom Sadu, centralnom mestu ove tragedije i solidarnosti sa našim kolegama iz Univerziteta u Novom Sadu, kao i sa porodicama koji su