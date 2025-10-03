Predata i proglašena lista SNS za lokalne izbore u Mionici

Lista "Aleksandar Vučić - Najbolje za Mionicu!" za lokalne izbore u Mionici koji će biti održani 30. novembra predata je sinoć.

Na sajtu Republičke izborne komisije se navodi da je Opštinska izborna komisija ovu listu i proglasila. Listu je, navedeno je, potpisima podržalo 243 birača, od kojih je 200 Opštinska izborna komisija prihvatila. Pored Srpske napredne stranke (SNS) listu čine i Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS) i Srpska radikalna stranka (SRS). Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je u sredu