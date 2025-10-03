Sneg izazvao probleme širom Srbije: Više hiljada stanovnika ostalo bez struje, u Ivanjici vanredna situacija

NIN pre 10 minuta
Sneg izazvao probleme širom Srbije: Više hiljada stanovnika ostalo bez struje, u Ivanjici vanredna situacija

Zbog snega u više delova Srbije saobraćaj se odvija otežano dok su padavine uslovile i prekid snabdevanja strujom u pojedinim opštinama i gubitak signala mobilne telefonije.

Sneg je na teritoriji Lučana i Ivanjice prouzrokovao kvarove na elektro mreži zbog čega je više hiljada potrošača u okolnim selima ostalo bez struje, rečeno je agenciji Beta u nadležnim opštinskim službama. U Ivanjici je proglašeno vanredno stanje. U višim predelima Ivanjice palo je oko 20 centimetara snega, koji je je polomio drveće a grane su oštetile dalekovode, zbog čega su bez električne energije ostala sela Kušići, Brezova, Osonica, Lisa, Bratljevo, Butkovo i
