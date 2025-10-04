Svaka baraba, svaki zlikovac dobrodošao je u Srbiji ako su mu džepovi puni para

Od uzdizanja Miloševića za novog srpskog kralja, pa do današnjih dana, kada je njegov vezir konačno postao kalif, Srbija je trenirala i na kraju usvojila jedan specifičan poguban talent: da se u modernom svetu, i politički i simbolički, svrstava na pogrešne strane i da slavi pogrešne heroje. „Pogrešne“ u smislu anticivilizacijske i antidemokratske

Tema je večna i mnogo puta sam je do sada pomenuo: i hrabrost je, kao i zlo, banalna, svuda je oko nas i činovi hrabrosti su takođe najčešće dela “običnih” ljudi. Svako može da bude zlikovac i svako može da bude heroj – samo što je statistika obično na strani ovih prvih. Mnogo je lakše biti mufljuz, malo je teže – ali i dalje lakše nego hrabrost – biti zlikovac, a statistički je najređe biti heroj. Suprotno je to ljudskoj prirodi koja se uglavnom priklanja većini.