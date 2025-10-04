Svaka baraba, svaki zlikovac dobrodošao je u Srbiji ako su mu džepovi puni para

Radar pre 19 minuta
Od uzdizanja Miloševića za novog srpskog kralja, pa do današnjih dana, kada je njegov vezir konačno postao kalif, Srbija je trenirala i na kraju usvojila jedan specifičan poguban talent: da se u modernom svetu, i politički i simbolički, svrstava na pogrešne strane i da slavi pogrešne heroje. „Pogrešne“ u smislu anticivilizacijske i antidemokratske

Tema je večna i mnogo puta sam je do sada pomenuo: i hrabrost je, kao i zlo, banalna, svuda je oko nas i činovi hrabrosti su takođe najčešće dela “običnih” ljudi. Svako može da bude zlikovac i svako može da bude heroj – samo što je statistika obično na strani ovih prvih. Mnogo je lakše biti mufljuz, malo je teže – ali i dalje lakše nego hrabrost – biti zlikovac, a statistički je najređe biti heroj. Suprotno je to ljudskoj prirodi koja se uglavnom priklanja većini.
