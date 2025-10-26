Oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 17 stepeni

RTV pre 11 minuta  |  Tanjug
NOVI SAD - U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima i maksimalnom temperaturom do 17 stepeni.

Kako je saopštio Republički hidro-meteorološki zavod (RHMZ), posle podne, uveče i tokom noći na jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje veća količina padavina, u većini mesta od 20 do 40 mm, ponegde i do 70 mm. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugozapadni, uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 11, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. U Novom Sadu pretežno oblačno, povremeno sa kišom i
RTV pre 11 minuta
