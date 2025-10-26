(Video) Upozorenje za sve vozače, zbog kiše se izlila voda na puteve Ove deonice izbegavajte! Rhmz najavio još padavina tokom večeri
Kurir pre 25 minuta
Obilne padavine izazvale su velike probleme na putevima na jugu zemlje.
Zbog kiše koja pada gotovo cele noći i dana voda se izlila na regionalni put između Brezovice i Štrpca. Saobraćaj je na ovoj deonici veoma otežan. Vozačima savetuje da voze oprezno i da smanje brzinu. Da podsetimo RHMZ je najavio uveče i tokom noći na jugu i jugoistoku Srbije veću količinu padavina, u većini mesta od 20 do 40 mm, a ponegde i do 70 mm kiše. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugozapadni, uveče i tokom noći u