uživo GODIŠNJICA PADA NADSTREŠNICE Dan žalosti u Srbiji, studentkinja: Godinu dana, nula odgovornih

NIN pre 7 minuta  |  Beta
Godišnjica pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu i pogibije 16 osoba obeležava se danas komemorativnim skupom u tom gradu, na koji su stigli studenti i građani iz cele Srbije.

Na današnji dan pre godinu dana u Novom Sadu je u obrušavanju nadstrešnice renovirane železničke stanice poginulo 16 ljudi a jedna devojka je teško povređena. Godinu dana kasnije i dalje nije utvrđena krivična odgovornost za taj događaj. Nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu obrušila se 1. novembra 2024. godine u 11:52 i tom prilikom poginulo je 14 ljudi, među kojima i četvoro dece - od šest, 10, 16 i 17 godina, dok su teško povređene tri osobe. Tog dana
