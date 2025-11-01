VIDEO: Ispred Ambasade Srbije u Zagrebu skup solidarnosti na godišnjicu pada nadstrešnice

Radio 021 pre 4 sati  |  Beta
VIDEO: Ispred Ambasade Srbije u Zagrebu skup solidarnosti na godišnjicu pada nadstrešnice

Ispred Ambasade Srbije u Zagrebu danas se održava protest u znak solidarnosti sa studentima i građanima koji u Novom Sadu obeležavaju godišnjicu pada nadstrešnice.

Nekoliko stotina studenata i građana se okupilo, a među njima su i aktivisti organizacije Studenti protiv autoritarne vlasti (STAV). Oni su u egzilu od marta ove godine, kada su optuženi za navodni pokušaj rušenja ustavnog poretka. Oni u rukama drže transparent na kojem piše "Jedan svijet - jedna borba", kao i bukete cveća. Okupljeni nose i transparente na kojima, između ostalog, piše "Komšije su uz vas", "Nek bulevari sveta pamte muzku vaših koraka", "Nek tišina
"Godinu dana, nula odgovornih": Održan veliki komemorativni skup u Novom Sadu

Komemorativnim skupovima i parastosima obeležena godišnjica pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu

(BLOG) Završen veliki komemorativni skup u Novom Sadu: Studenti poručili "Vidimo se sutra i svakog drugog dana, dok ne bude…

(VIDEO) Lampioni vinuti u nebo za 16 žrtava pada nadstrešnice

Završen komemorativni skup u Novom Sadu, studenti zamolili da se građani mirno raziđu (BLOG)

Komemorativni skup u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice na železničkoj stanici

Protest ispred Ambasade Srbije u Zagrebu, prisutni i aktivisti STAV-a

Niko nije iznad

Koliko često treba menjati jastuk? Stručnjaci kažu mnogo češće nego što mislimo

Pušteno 16 lampiona sa Dunava za 16 žrtava pada nadstrešnice (VIDEO)

Profesorka Jelena Kleut: Vučićevim izvinjenjima ne treba verovati

MUP izneo procenu o broju okupljenih u Novom Sadu

