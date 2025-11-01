VIDEO: Ispred Ambasade Srbije u Zagrebu skup solidarnosti na godišnjicu pada nadstrešnice

Ispred Ambasade Srbije u Zagrebu danas se održava protest u znak solidarnosti sa studentima i građanima koji u Novom Sadu obeležavaju godišnjicu pada nadstrešnice.

Nekoliko stotina studenata i građana se okupilo, a među njima su i aktivisti organizacije Studenti protiv autoritarne vlasti (STAV). Oni su u egzilu od marta ove godine, kada su optuženi za navodni pokušaj rušenja ustavnog poretka. Oni u rukama drže transparent na kojem piše "Jedan svijet - jedna borba", kao i bukete cveća. Okupljeni nose i transparente na kojima, između ostalog, piše "Komšije su uz vas", "Nek bulevari sveta pamte muzku vaših koraka", "Nek tišina