Komemorativni skup u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice na železničkoj stanici

Navršilo se godinu dana od obrušavanja nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojem je poginulo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena.

Vlada Srbije proglasila je subotu za Dan žalosti, a veliki komemorativni skup, na poziv studenata, organizovan je na mestu tragedije. Studenti i građani, okupljeni kod novosadske stanice, šesnaestominutnom tišinom su obeležili godinu dana od pada nadstrešnice. Tokom tišine pušteno je u vazduh 16 crvenih balona za žrtve. Prisutni su pustili i bele golubove. Beta/AP Photo/Marko Drobnjakovic Nakon tišine, komemorativni hor otpevao je pesmu "Sve je isto u mom kraju,