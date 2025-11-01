Komemorativni skup u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice na železničkoj stanici

Bloomberg Adria pre 4 sati  |  Bloomberg Adria
Komemorativni skup u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice na železničkoj stanici

Navršilo se godinu dana od obrušavanja nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojem je poginulo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena.

Vlada Srbije proglasila je subotu za Dan žalosti, a veliki komemorativni skup, na poziv studenata, organizovan je na mestu tragedije. Studenti i građani, okupljeni kod novosadske stanice, šesnaestominutnom tišinom su obeležili godinu dana od pada nadstrešnice. Tokom tišine pušteno je u vazduh 16 crvenih balona za žrtve. Prisutni su pustili i bele golubove. Beta/AP Photo/Marko Drobnjakovic Nakon tišine, komemorativni hor otpevao je pesmu "Sve je isto u mom kraju,
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Dan žalosti u Srbiji – godišnjica pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Dan žalosti u Srbiji – godišnjica pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu

RTS pre 35 minuta
(BLOG) Pamtimo bolom i tišinom: Desetine hiljada ljudi u Novom Sadu, Dijana Hrka stupa u štrajk glađu

(BLOG) Pamtimo bolom i tišinom: Desetine hiljada ljudi u Novom Sadu, Dijana Hrka stupa u štrajk glađu

N1 Info pre 1 sat
VIDEO: Ispred Ambasade Srbije u Zagrebu skup solidarnosti na godišnjicu pada nadstrešnice

VIDEO: Ispred Ambasade Srbije u Zagrebu skup solidarnosti na godišnjicu pada nadstrešnice

Radio 021 pre 1 sat
uživo GODIŠNJICA PADA NADSTREŠNICE Dan žalosti u Srbiji, studentkinja: Godinu dana, nula odgovornih

uživo GODIŠNJICA PADA NADSTREŠNICE Dan žalosti u Srbiji, studentkinja: Godinu dana, nula odgovornih

NIN pre 3 sata
Pamtimo bolom i tišinom: Desetine hiljada ljudi u Novom Sadu odale poštu stradalima (BLOG)

Pamtimo bolom i tišinom: Desetine hiljada ljudi u Novom Sadu odale poštu stradalima (BLOG)

Novi magazin pre 4 sati
Protest ispred Ambasade Srbije u Zagrebu, prisutni i aktivisti STAV-a

Protest ispred Ambasade Srbije u Zagrebu, prisutni i aktivisti STAV-a

N1 Info pre 4 sati
„A ko će nego studenti? Doviđenja do oslobođenja“: U Zagrebu skup solidarnosti sa studentima u Novom Sadu

„A ko će nego studenti? Doviđenja do oslobođenja“: U Zagrebu skup solidarnosti sa studentima u Novom Sadu

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeNovi SadBačka

Društvo, najnovije vesti »

UŽIVO Komemorativni skup za 16 žrtava pada nadstrešnice u NS: Građani se skupljaju kod Promenade, odakle se kreće ka keju…

UŽIVO Komemorativni skup za 16 žrtava pada nadstrešnice u NS: Građani se skupljaju kod Promenade, odakle se kreće ka keju (FOTO/VIDEO)

Danas pre 9 minuta
Ivana Španović se uz belog goluba i sveću prisetila 16 žrtava pada nadstrešnice

Ivana Španović se uz belog goluba i sveću prisetila 16 žrtava pada nadstrešnice

Danas pre 10 minuta
BLOG: „Masovni izraz ključalog nezadovoljstva vladavinom Vučića“

BLOG: „Masovni izraz ključalog nezadovoljstva vladavinom Vučića“

Vreme pre 4 minuta
BLOG UŽIVO Desetine hiljada građana i studenata krenulo ka keju: Studenti upozorili na ponašanje policije u Novom Sadu

BLOG UŽIVO Desetine hiljada građana i studenata krenulo ka keju: Studenti upozorili na ponašanje policije u Novom Sadu

Nova pre 9 minuta
Ovaj režim vlada pendrekom i represijom, više im ne pomažu spinovi i laži

Ovaj režim vlada pendrekom i represijom, više im ne pomažu spinovi i laži

Ozon press pre 4 minuta