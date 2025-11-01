Završen komemorativni skup u Novom Sadu, studenti poručili "Vidimo se sutra i svakog drugog dana dok ne bude pravde" (BLOG)

Godišnjica nezapamćene tragedije u Novom Sadu u kojoj je život izgubilo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena, biće obeležena komemorativnim skupovima. U Novom Sadu, simbolično, građani će se okupiti na 16 lokacija - za 16 žrtava, odakle će krenuti ka Železničkoj stanici, gde će im odati poštu. U organizaciji naše dijaspore, u gradovima širom sveta biće takođe održani komemorativni skupovi. U Srbiji, ali i u Republici Srpskoj je danas Dan žalosti. U petak uveče u Novi Sad su, iz različitih delova zemlje,

Za danas je planirano da studenti i građani koji će im se pridružiti od 10.30 krenu sa 16 lokacija (koje su - na ovom linku) ka Železničkoj stanici, gde bi trebalo da se okupe oko 11.30. U 11.52, kada je i pala nadstrešnica pre tačno godinu dana, odaće poštu žrtvama i položiće vence. Za 13.30 predviđen je glavni program, dok će u 15.30 studenti emitovati serijal "Prekretnica". U 16.30 je najavljena "šetnja do keja i izložba", u 18.30 program na Keju. U 19.52 će još