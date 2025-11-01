Komemorativnim skupovima i parastosima obeležena godišnjica pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu

RTS pre 1 sat
Komemorativnim skupovima i parastosima obeležena godišnjica pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Godišnjica pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojem je poginulo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena – obeležena je komemorativnim skupovima u zemlji, regionu i svetu. U Novom Sadu, na velikom komemorativnom skupu, na poziv studenata, građani su se okupili na 16 lokacija za 16 žrtava, odakle su došli do Železničke stanice, gde su položili vence i upalili sveće. Okupljanje je završeno uveče, šesnaestominutnom tišinom na Keju žrtava racije. U gradovima širom sveta održani su

Cveće i sveće na Trgu republike u Beogradu Tokom večeri Beograđani su na Trgu republike palili sveće i ostavljali cveće odajući počast poginulima u padu nadstrešnice. U Beogradu je i tokom dana šesnaest minuta tišine održano na raskrsnici kod Pravnog fakulteta i na raskrsnici kod Fontane na Novom Beogradu. Fonet Katarina Stankov Izveštaj Zorana Slepčevića i Lazara Janovića Tišina na Keju u Novom Sadu, završen komemorativni skup Na Keju žrtava racije u Novom Sadu,
