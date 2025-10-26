Vremenska prognoza 27. oktobar 2025.

Večeras i noćas padavine će se pojačati na jugu zemlje gde je već palo oko 30 l/m2 kiše. Sutra ta oblačnost odlazi istočnije pa će sredinom dana biti i sunčanih perioda, a već krajem dana novo naoblačenje kišu će doneti prvo severu zemlje, a kasnije i stalim predelima. Stiže svežiji vazduh iz srednje Evrope. Ujutru od 6 do 10 stepeni, najviša dnevna od 12 do 16. U Beogradu večeras još kiše, a već ujutru suvo. Tokom dana delimično razvedravanje i najviša temeprautra slična današnjoj, 14 stepeni. Kasno uveče

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 27.10.2025. Ponedeljak: Ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kišom. Tokom dana suvo uz kratkotrajno razvedravanje pa se u većini mesta očekuju i duži sunčani intervali. Vetar slab i umeren, ujutru severni i severozapadni koji će na istoku biti i povremeno jak, tokom dana u skretanju na južni i jugoistočni pravac. Jutarnja