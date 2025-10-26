Odbrojavanje do isteka patološkog zla

U svojim karikaturama već dugo se fokusiram na samo dve funkcije ovog režima i zločinca na vlasti: maltretirati i sluđivati ljude, i otimati i krasti sve što može da se krade i dok god ima šta da se krade od ove nacije

Političke karikature Dušana Petričića već decenijama su ogledalo naše stvarnosti. Njegovi crteži nas otrežnjuju na istovremeno ubojit i lekovit način. Njegove mete nisu samo konkretni političari, već i glupost, pokvarenost, servilnost, licemerje, pohlepa i slični obrasci ponašanja. Od njega strahuju javne ličnosti čiji postupci ne priliče ljudima. Njegove sažete poruke govore više nego stotine analitičkih tekstova. Petričić je hroničar apsurda u kom živimo. Opusom