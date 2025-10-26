Previše je žrtava nazvano „šatro stradalima“

Radar pre 20 minuta  |  Vera Didanović
Previše je žrtava nazvano „šatro stradalima“

Da smo samo po sopstvenoj moći sudili, ne bismo se ni u šta upuštali. To što ovu borbu i čini teškom, ujedno je čini i ovako značajnom i velikom

„Dobar dan, jeste li vi satanista“, delovalo je da je to prigodan početak razgovora sa Predragom Voštinićem, odbornikom Lokalnog fronta iz Kraljeva, nakon što je Aleksandar Vučić prognozirao da će na godišnjicu pada nadstrešnice koja je ubila 16 ljudi „blokaderi izvoditi satanističke i paganske obrede“. Ovako je Voštinić odgovorio: „Dobar dan. Bojim se da ste me pomešali, ima jedan drugi Predrag iz Kraljeva koji često koristi krvave simbole u svojoj komunikaciji,
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Vučić čestitao pobedu Konoli

Vučić čestitao pobedu Konoli

Danas pre 3 sata
Na skupovima protiv blokada 39.600 građana, saopštio MUP

Na skupovima protiv blokada 39.600 građana, saopštio MUP

Danas pre 5 sati
Skupovi i šetnje protiv blokada u Požarevcu, Kraljevu i Vranju

Skupovi i šetnje protiv blokada u Požarevcu, Kraljevu i Vranju

RTS pre 24 sata
Premijer Macut i ministri pridružili se skupovima građana protiv blokada

Premijer Macut i ministri pridružili se skupovima građana protiv blokada

Telegraf pre 24 sata
Druga grupa studenata iz Novog Pazara dočekana uz baklje i konfete u Kraljevu

Druga grupa studenata iz Novog Pazara dočekana uz baklje i konfete u Kraljevu

N1 Info pre 1 sat
Studenti koji štafetno pešače iz Novog Pazara dočekani u Kraljavu uz baklje i konfete

Studenti koji štafetno pešače iz Novog Pazara dočekani u Kraljavu uz baklje i konfete

Nova pre 3 sata
MUP objavio procenu: 39.600 građana na skupovima protiv blokada, mirno uprkos “neprijavljenim okupljanjima”

MUP objavio procenu: 39.600 građana na skupovima protiv blokada, mirno uprkos “neprijavljenim okupljanjima”

Serbian News Media pre 2 sata

Ključne reči

Aleksandar VučićKraljevoPredrag Voštinić

Politika, najnovije vesti »

Previše je žrtava nazvano „šatro stradalima“

Previše je žrtava nazvano „šatro stradalima“

Radar pre 20 minuta
Macut na skupu protiv blokada: Država bila previše demokratična, u Srbiji na trenutke zavladala anarhija

Macut na skupu protiv blokada: Država bila previše demokratična, u Srbiji na trenutke zavladala anarhija

Danas pre 26 minuta
"Tramp daleko najpopularniji strani lider u našoj zemlji": Đurić: Srbija ceni svoj položaj u Evropi između Istoka i Zapada i…

"Tramp daleko najpopularniji strani lider u našoj zemlji": Đurić: Srbija ceni svoj položaj u Evropi između Istoka i Zapada i bliske odnose sa SAD

Blic pre 56 minuta
"Izvestilac protiv Srba i Srbije": Petković: Velika je sreća što se Picula u Srbiji ništa ne pita

"Izvestilac protiv Srba i Srbije": Petković: Velika je sreća što se Picula u Srbiji ništa ne pita

Blic pre 1 sat
Pavlović: Beogradska vlast planira seču 66 hektara šume

Pavlović: Beogradska vlast planira seču 66 hektara šume

Danas pre 2 sata