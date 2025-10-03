Stanković: Direktorka Pete beogradske gimnazije ima policijsku pratnju

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da v.d. direktorka Pete beogradske gimnazije Danka Nešović ima policijsku pratnju te ocenio da to nije normalno i da je "blokaderska logika nanela ličnu patnju ljudima koji su bili spremni da preuzmu odgovornost".

Dejan Vuk Stanković je na televiziji Pink naveo da je napeta situacija u školama "Ivo Andrić", "Petar Slovenski" i "Pavle Savić" pošto deo roditelja i stara školska uprava "vrši teror" nad novim direktorima. Stanković je dodao da neće biti tolerancije na blokade i da nastavnici moraju da zarade platu "radom i zalaganjem na poslu". "Ljudi treba da shvate da je normalno da imamo različit politički stav, ali ne treba da koristimo škole za političke obračuna", rekao je