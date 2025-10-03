Ko gasifikuje Srbiju mimo tendera: Među Bajatovićevim partnerima ima i osumnjičenih da su oštetili Srbijagas

Nova pre 15 minuta  |  Autor: Forbes Srbija
Ko gasifikuje Srbiju mimo tendera: Među Bajatovićevim partnerima ima i osumnjičenih da su oštetili Srbijagas

Srbijagas ni posle tri godine nije poslušao revizore.

I dalje poslove izgradnje lokalne gasne infrastrutkrure dodeljuje starim partnerima, bez sprovedene javne nabavke. Samo tokom 2024. ove frime su obavile radove od 15,3 milijarde dinara. Istovremeno, na isti način, bez javnog poziva, Srbijagas je lane ugovorio i nove poslove i to vredne skoro 24,5 milijardi dinara, piše Forbes Srbija. Kontrolišući poslovanje Srbijagasa u 2024. Državna revizorska institucija je utvrdila da je državna firma drugih 13 nepravilnosti,
Forbes pre 41 minuta
