Protesti u Maroku: Kolektiv mladih GenZ 212 traži ostavku vlade

Nedavno formirani marokanski kolektiv mladih GenZ 212 zatražio je noćas ostavku vlade, nakon šest dana protesta za bolje zdravstvene i obrazovne usluge koje su obeležili nasilje i smrt tri osobe.

Demonstracije, koje je GenZ 212 organizovao od subote, usledile su nakon protesta koji su počeli sredinom septembra u nekoliko gradova zbog smrti osam trudnica primljenih na carski rez u državnu bolnicu u Agadiru, na jugu zemlje. „Narod želi zdravstvo i obrazovanje“, skandirale su juče desetine demonstranata, mašući marokanskim zastavama u trgovačkoj četvrti Agdal u centru prestonice Rabata, a kako je javila agencija Frans pres protesti su završeni mirno. Skupovi