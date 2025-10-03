Zatvoren aerodrom u Minhenu zbog sumnjivih dronova: Prizemljeni avioni, hiljade putnika pogođeno incidentom

Nova pre 27 minuta  |  Autor: Nova.rs
Zatvoren aerodrom u Minhenu zbog sumnjivih dronova: Prizemljeni avioni, hiljade putnika pogođeno incidentom

Aerodrom u Minhenu ponovo je otvoren jutros nakon što je tokom noci bio zatvoren zbog sumnjivih dronova, prenose nemački mediji.

Prema policijskim navodima, nekoliko ljudi je videlo dronove kako lete iznad aerodroma u Minhenu, javlja Tagešsau, a prenosi Blic.rs. Zbog toga je sinoć nešto posle 22 sata vazdušni saobraćaj bio obustavljen, a brojni letovi otkazani. Na aerodromu u Minhenu otkazano je 17 letova, što je pogodilo skoro 3.000 putnika. Uz to, 15 dolaznih letova moralo je biti preusmereno ka Štutgartu, Nirnbergu, Beču i Frankfurtu. Brojni zarobljeni putnici morali su da provedu noć na
