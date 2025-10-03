Redovan putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd - Subotica počinje 8. oktobra

Novi magazin pre 8 minuta  |  Beta
Redovan putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd - Subotica počinje 8. oktobra

Na brzoj pruzi Beograd – Subotica redovan putnički železnički saobraćaj biće uspostavljen u sredu 8. oktobra, najavilo je večeras preduzeće "Infrastrukture železnice Srbije".

U saopštenju piše da će tog dana u 12.00, krenuti prvi redovan putnički voz iz železničke stanice Beograd Centar za Suboticu, brzinom do 200 kilometara na sat. Dodaje se da će nakon toga vozovi između dva grada saobraćati prema utvrđenom redu vožnje. "Nakon što su dobijene upotrebne dozvole za deonicu brze pruge Novi Sad - Subotica, stekli su se uslovi za uspostavljanje redovnog železničkog saobraćaja na pruzi Beograd – Subotica, za brzine vozova do 200 kilometara
SuboticaNovi SadŽeleznice Srbijebrza prugabeograd subotica

