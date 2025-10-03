Protest ispred Narodnog pozorišta: "Narodno, a ne napredno"

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Protest ispred Narodnog pozorišta: "Narodno, a ne napredno"

Glumci, studenti i građani okupili su se večeras ispred Narodnog pozorišta u Beogradu, u znak protesta zbog donošenja novog pravilnika o radnoj disciplini.

Tim pravilnikom se, pod pretnjom otkaza zabranjuje javno izražavanje političkih i drugih opredeljenja. Na protest, odnosno štrajk upozorenja, pozvao je deo zaposlenih u Narodnom pozorištu, a podržali su ih i zaposleni u drugim pozorištima i studenti u blokadi Fakulteta dramskih umetnosti. Na transparentima razvijenim ispred zgrade pozorišta piše: "Narodno, a ne napredno", "Odgovornost, pravda, istina, kultura", "Smena predsednika UO Narodnog pozorišta"... Glumci su
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

„Uprava laže da je danas saznala za probleme za bezbednošću“: U Narodnom pozorištu veruju da je izveštaj MUP izgovor da se…

„Uprava laže da je danas saznala za probleme za bezbednošću“: U Narodnom pozorištu veruju da je izveštaj MUP izgovor da se zatvori teatar

Nova pre 15 minuta
Skup podrške glumcima Narodnog pozorišta u Beogradu

Skup podrške glumcima Narodnog pozorišta u Beogradu

RTS pre 5 minuta
Dragoljub Bajić:Narodno pozorište neće raditi 3 nedelje zbog bezbednosti publike i zaposlenih

Dragoljub Bajić:Narodno pozorište neće raditi 3 nedelje zbog bezbednosti publike i zaposlenih

Telegraf pre 19 minuta
Nedim Nezirović: Režim udario na jednu od ključnih institucija, ali pozorište je videlo pad mnogih civilizacija

Nedim Nezirović: Režim udario na jednu od ključnih institucija, ali pozorište je videlo pad mnogih civilizacija

N1 Info pre 50 minuta
BLOG UŽIVO „Uprava napolje, Bokane, ostavka!“ ori se ispred Narodnog pozorišta, građani došli da podrže glumce

BLOG UŽIVO „Uprava napolje, Bokane, ostavka!“ ori se ispred Narodnog pozorišta, građani došli da podrže glumce

Nova pre 49 minuta
Narodno pozorište je od danas delimično zatvoreno

Narodno pozorište je od danas delimično zatvoreno

Vreme pre 2 sata
Počeo štrajk upozorenja dela zaposlenih Narodnog pozorišta

Počeo štrajk upozorenja dela zaposlenih Narodnog pozorišta

Novi magazin pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Pozorište

Kultura, najnovije vesti »

Nedim Nezirović: Zašto su otvarali novu sezonu Narodnog pozorišta ako su znali za probleme sa zgradom

Nedim Nezirović: Zašto su otvarali novu sezonu Narodnog pozorišta ako su znali za probleme sa zgradom

Danas pre 5 minuta
„Birmingemska banda“ dobija spinof seriju

„Birmingemska banda“ dobija spinof seriju

Danas pre 1 sat
Protest kod Narodnog pozorišta: Građani traže ostavku Bokana (VIDEO)

Protest kod Narodnog pozorišta: Građani traže ostavku Bokana (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Politiko: Ovo je novi omiljeni pisac evropske elite

Politiko: Ovo je novi omiljeni pisac evropske elite

Danas pre 3 sata
Delovi zgrade Narodnog pozorišta se zatvaraju zbog „bezbednosti publike i zaposlenih“, najmanje tri nedelje neće biti predstava…

Delovi zgrade Narodnog pozorišta se zatvaraju zbog „bezbednosti publike i zaposlenih“, najmanje tri nedelje neće biti predstava

Danas pre 3 sata