Protest ispred Narodnog pozorišta: "Narodno, a ne napredno"

Glumci, studenti i građani okupili su se večeras ispred Narodnog pozorišta u Beogradu, u znak protesta zbog donošenja novog pravilnika o radnoj disciplini.

Tim pravilnikom se, pod pretnjom otkaza zabranjuje javno izražavanje političkih i drugih opredeljenja. Na protest, odnosno štrajk upozorenja, pozvao je deo zaposlenih u Narodnom pozorištu, a podržali su ih i zaposleni u drugim pozorištima i studenti u blokadi Fakulteta dramskih umetnosti. Na transparentima razvijenim ispred zgrade pozorišta piše: "Narodno, a ne napredno", "Odgovornost, pravda, istina, kultura", "Smena predsednika UO Narodnog pozorišta"... Glumci su