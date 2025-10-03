U Novom Pazaru i dalje pada slab sneg

Sneg, vetar i poledica danas otežavaju vožnju u višim predelima južne, jugozapadne i centralne Srbije, naročito na području Peštera, Golije, Zlatibora, Zlatara i Kopaonika, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vidljivost je, kako je navedeno, smanjena i u nižim predelima zbog kiše, mokrih kolovoza i niske oblačnosti na prevojima. Načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Nedeljko Gagić izjavio je da su svi putevi u Srbiji prohodni, osim ka graničnom prelazu Strezimirovci kod Surdulice, gde je saobraćaj obustavljen zbog odrona, a ne snežnih nanosa. „Sektor je u stalnoj komunikaciji na dnevnom nivou i sa Republičkim hidrometeorološkim