U Novom Pazaru i dalje pada slab sneg

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Sneg, vetar i poledica danas otežavaju vožnju u višim predelima južne, jugozapadne i centralne Srbije, naročito na području Peštera, Golije, Zlatibora, Zlatara i Kopaonika, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vidljivost je, kako je navedeno, smanjena i u nižim predelima zbog kiše, mokrih kolovoza i niske oblačnosti na prevojima. Načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Nedeljko Gagić izjavio je da su svi putevi u Srbiji prohodni, osim ka graničnom prelazu Strezimirovci kod Surdulice, gde je saobraćaj obustavljen zbog odrona, a ne snežnih nanosa. „Sektor je u stalnoj komunikaciji na dnevnom nivou i sa Republičkim hidrometeorološkim
Problemi sa snegom i kišom širom Srbije - bez struje Prijepolje, Brus, Medveđa, Crna Trava

Oglasio se Sektor za vanredne situacije u Srbiji: Upozorio na novu opasnost koja bi mogla da usledi

Oborena stabla, vozilo zaglavljeno u snegu: Spasioci imali nekoliko intervencija u Prijepolju i Surdulici

Na Kopaoniku 45 cm snega, Brus i Golija bez struje

AMSS: Oprez za vozače, poledica i slabija vidljivost zbog snežnih padavina u planinskim područjima

Sektor za vanredne situacije: Putevi u Srbiji prohodni, zbog snega u toku noći nekoliko intervencija

Sneg obarao stabla, blokiran saobraćaj kod Magliča: Oglasili se iz Sektora za vanredne situacije

Bez najave krenuo voz brzom prugom od Beograda do Subotice, i Vučić među putnicima

Prvi presek: Šta smo videli od Partizana i Zvezde u duplom kolu Evrolige

Iza kulisa otvaranja pruge Beograd-Subotica: Vučić u prvom planu, Lazar Ristovski podržava, DJV „režira“, tu je i Šapić

Sneg već parališe Srbiju. Kolaps preko Čestobrodice, zimska oprema obavezna i pre 1. novembra

(Mapa) alarm u crvenom, RHMZ šalje hitna SMS upozorenja: Danas još hladnije i još jača kiša i sneg, ova 2 dela Srbije najkritičnija

