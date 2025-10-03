Udarac toliko dobar da je i Siner pokazao nekakvu emociju

Sport klub pre 19 minuta  |  Autor: Nikola Novaković
Udarac toliko dobar da je i Siner pokazao nekakvu emociju
Kakvu-takvu. Belgijski veteran David Gofan napravio je veliko iznenađenje u drugom kolu mastersa u Šangaju. Pobedio je Bena Šeltona, šestog igrača sveta, rezultatom 6:2, 6:4. Na taj način je i donekle pomogao Novaku Đokoviću, najboljem srpskom teniseru, budući da se mladi Amerikanac Šelton nalazio u Novakovoj četvrtini žreba. Ipak, da bi došao do te faze, Đoković prvo treba da savlada Marina Čilića, pa ukoliko tu rundu prođe, za rivala ima i Janika Hanfmana. Što se
