Sprečen teroristički napad u Nemačkoj! Mosad u akciji, uhapšeni članovi ćelije povezane sa Hamasom

Mosad je sproveo operacije u više evropskih zemalja u saradnji sa lokalnim službama

Izraelska obaveštajna agencija Mosad pomogla je Nemačkoj da razbije terorističku ćeliju u Berlinu povezanu sa palestinskom militantnom grupom Hamas, saopštio je danas kabinet izraelskog premijera. U saopštenju se navodi da je trojicu članova terorističke ćelije uhapsila u sredu nemačka obaveštajna služba (BFV) zahvaljujući obaveštajnim podacima Mosada, preneo je Džeruzalem post. Kod njih je u trenutku hapšenja pronađeno oružje za koje se veruje da je bilo namenjeno