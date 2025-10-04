Sprečen teroristički napad u Nemačkoj! Mosad u akciji, uhapšeni članovi ćelije povezane sa Hamasom

Alo pre 17 minuta
Sprečen teroristički napad u Nemačkoj! Mosad u akciji, uhapšeni članovi ćelije povezane sa Hamasom

Mosad je sproveo operacije u više evropskih zemalja u saradnji sa lokalnim službama

Izraelska obaveštajna agencija Mosad pomogla je Nemačkoj da razbije terorističku ćeliju u Berlinu povezanu sa palestinskom militantnom grupom Hamas, saopštio je danas kabinet izraelskog premijera. U saopštenju se navodi da je trojicu članova terorističke ćelije uhapsila u sredu nemačka obaveštajna služba (BFV) zahvaljujući obaveštajnim podacima Mosada, preneo je Džeruzalem post. Kod njih je u trenutku hapšenja pronađeno oružje za koje se veruje da je bilo namenjeno
Blic pre 1 sat
