Mosad u akciji: Sprečen teroristički napad u Nemačkoj: Uhapšeni članovi ćelije povezane sa Hamasom

Blic pre 2 sata
Mosad u akciji: Sprečen teroristički napad u Nemačkoj: Uhapšeni članovi ćelije povezane sa Hamasom

Izraelska obaveštajna agencija Mosad pomogla je Nemačkoj da razbije terorističku ćeliju u Berlinu povezanu sa palestinskom militantnom grupom Hamas, saopštio je danas kabinet izraelskog premijera.

U saopštenju se navodi da je trojicu članova terorističke ćelije uhapsila u sredu nemačka obaveštajna služba (BFV) zahvaljujući obaveštajnim podacima Mosada, preneo je Džeruzalem post. Kod njih je u trenutku hapšenja pronađeno oružje za koje se veruje da je bilo namenjeno za terorističke napade na izraelske i jevrejske mete. Ta hapšenja dolaze usred Mosadovih napora širom Evrope poslednjih sedmica, sprovedenih zajedno sa regionalnim obaveštajnim i partnerima za
Alo pre 1 sat
