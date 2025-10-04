Gol i tri asistencije Bonija u "pokeru" Intera

B92 pre 18 minuta
Gol i tri asistencije Bonija u "pokeru" Intera

Fudbaleri Intera ubedljivo su savladali Kremoneze rezultatom 4:1 (2:0) u utakmici 6. kola italijanske Serije A.

Meč je obeležio Anže-Joan Boni, Francuz koji je postigao jedan gol i upisao čak tri asistencije za ulogu apsolutnog igrača utakmice. Prvi je "namestio" Lautaru Martinesu već u šestom minutu, da bi se i sam upisao u strelce u 38. golom glavom. U drugom poluvremenu je u razmaku od tri minuta Boni kompletirao "het-trik" asistencija kada su pogađali Federiko Dimarko u 55. i Nikolo Barela u 57. Počasni pogodak za goste dao je Bonacoli u 87. minutu, postavivši konačan
