Javio se Tramp: "Hajde da ovo završimo brzo, inače sve ponude otpadaju!"

Povodom predstojećih pregovora o sporazumu o prekidu vatre u Pojasu Gaze danas se oglasio američki predsednik Donald Tramp rekavši da ceni što je Izrael privremeno prekinuo bombardovanje kako bi dao priliku za postizanje sporazuma o oslobađanju talaca i miru.

"Hamas mora hitno da deluje, inače sve ponude otpadaju. Neću tolerisati bilo kakvo odlaganje koje mnogi misle da će se dogoditi, niti bilo kakav ishod u kojem Gaza ponovo predstavlja pretnju. Hajde da ovo završimo, brzo. Svi će biti pravično tretirani", objavio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut Sošal. U međuvremenu Hamasovo političko i vojno krilo nisu postigli konsenzus oko pitanja razoružanja te palestinske militantne grupe, što je deo predloga američkog