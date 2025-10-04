Raselu "pol" u Singapuru, Meklareni u Maksovom retrovizoru

Vozač Mercedesa Džordž Rasel postigao je najbolje vreme u kvalifikacijama i startovaće sa prvog mesta na nedeljnoj trci za VN Singapura.

Drugo vreme u kvalifikacijama zabeležio je aktuelni svetski prvak Maks Ferstapen u Red Bulu, i startovaće iz prvog reda, dok je treći bio vodeći u generalnom plasmanu Oskar Pjastri (Meklaren). Iza Australijanca poređali su se Kimi Antoneli (Mercedes), Lando Noris (Meklaren), Luis Hamilton (Ferari), Šarl Lekler (Ferari)... Trka u Singapuru 18. je u ovogodišnjem šampionatu. U generalnom plasmanu Pjastri je prvi sa 324 boda, blizu mu je klupski kolega Noris sa 299,