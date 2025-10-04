Raselu pol pozicija pred VN Singapura

Danas pre 40 minuta  |  A. Pavlović
Raselu pol pozicija pred VN Singapura

Vozač Mercedesa Džordž Rasel osvojio je pol poziciju pred 18. trku u šampionatu Formule 1, Veliku nagradu Singapura.

Rasel je do pol pozicije došao vremenom od 1:29.158 minuta, a drugo mesto zauzeo je aktuelni svetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula sa 0,182 sekunde zaostatka. Njih dvojicu je sledio vozač Meklarena Oskar Pjastri, a iza njega će startovati drugi pilot Mercedesa Andrea Kimi Antoneli. Peti je bio Lando Noris, a šesto i sedmo vreme ostvarili su piloti Ferarija Luis Hamilton i Šarl Lekler. Najboljih deset su kompletirali Isak Hađar, Oliver Berman i Fernando Alonso.
