Rasel iznenadio sve i zauzeo pol poziciju u Singapuru, Noris podbacio!

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Rasel iznenadio sve i zauzeo pol poziciju u Singapuru, Noris podbacio!

Vozač Mercedesa Džordž Rasel startovaće sa pol pozicije trku Formule 1 za Veliku nagradu Singapura, pošto je danas bio najbrži u kvalifikacijama.

Rasel je u kvalifikacijama na stazi Marina Bej ostvario rezultat od 1:29,158 minuta. Drugo mesto zauzeo je aktuelni svetski šampion Maks Ferstapen iz Red Bula sa 0,182 sekunde zaostatka, dok je treći bio vozač Meklarena Oskar Pjastri sa 0,366 sekundi zaostatka. Četvrti je bio drugi vozač Mercedesa Kimi Antoneli, peto mesto je zauzeo Lando Noris iz Meklarena, dok je šesti bio vozač Ferarija Luis Hamilton. Sedmo mesto je zauzeo drugi vozač Ferarija Šarl Lekler, osmi
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Raselu pol pozicija u Singapuru

Raselu pol pozicija u Singapuru

Sportski žurnal pre 22 minuta
Raselu "pol" u Singapuru, Meklareni u Maksovom retrovizoru

Raselu "pol" u Singapuru, Meklareni u Maksovom retrovizoru

B92 pre 1 sat
Raselu pol pozicija pred VN Singapura

Raselu pol pozicija pred VN Singapura

Danas pre 2 sata
Raselu pol pozicija u Singapuru, Ferstapenu izmakla za 0,2 sekunde

Raselu pol pozicija u Singapuru, Ferstapenu izmakla za 0,2 sekunde

RTS pre 2 sata
Raselu pol pozicija u Singapuru

Raselu pol pozicija u Singapuru

Radio sto plus pre 1 sat
Rasel „poljubio“ zid i senzacionalno osvojio pol u Singapuru!

Rasel „poljubio“ zid i senzacionalno osvojio pol u Singapuru!

Sport klub pre 2 sata
Rasel ispred ferštapena: Mercedesu pol pozicija za trku Velike nagrade Singapura

Rasel ispred ferštapena: Mercedesu pol pozicija za trku Velike nagrade Singapura

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OskarFormula 1Luis HamiltonSingapurLuisOskar Pjastri

Sport, najnovije vesti »

Novak Đoković o uslovima na mastersu u Šangaju: Ne sećam se da je ovako ranije bilo u Kini

Novak Đoković o uslovima na mastersu u Šangaju: Ne sećam se da je ovako ranije bilo u Kini

Danas pre 42 minuta
Ko je mutio Dunav (fudbal)?! Da Ii igralo samo na terenu i da li je Radnički osvojio bod, a izgubio dva?

Ko je mutio Dunav (fudbal)?! Da Ii igralo samo na terenu i da li je Radnički osvojio bod, a izgubio dva?

Plus online pre 27 minuta
Arsenal rutinski na Artetinom jubileju, konačno laganija pobeda Junajteda

Arsenal rutinski na Artetinom jubileju, konačno laganija pobeda Junajteda

Sportske.net pre 47 minuta
Arsenal rutinski sa Vest Hemom, Šeško konačno strelac na "Old Trafordu"

Arsenal rutinski sa Vest Hemom, Šeško konačno strelac na "Old Trafordu"

RTS pre 47 minuta
Zvezdi nije valjao, sada dominira u dresu drugog kluba: Ključna figura u timu!

Zvezdi nije valjao, sada dominira u dresu drugog kluba: Ključna figura u timu!

Hot sport pre 32 minuta