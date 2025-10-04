Hamas pristao! Oslobodiće sve taoce i predati upravu nad Gazom

Hamas pristao! Oslobodiće sve taoce i predati upravu nad Gazom

Palestinski militantni pokret Hamas saopštio je danas da pristaje da oslobodi sve žive taoce, vrati tela mrtvih talaca i preda upravu nad Gazom palestinskom telu nezavisnih tehnokrata, prenosi Rojters.

Kako se navodi, Hamas je saopštio da je spreman da se momentalno uključi u pregovore sa posrednicima kako bi se raspravili detalji o pomenutim pitanjima. Hamas je dodao i da ceni napore arapskih i islamskih zemalja, kao i međunarodne zajednice i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa. Pre nego što je Rojters objavio detalje Hamasovog saopštenja, Al Džazira je prenela da je Hamas posrednicima dostavio svoj odgovor na Trampov predlog za okončanje
