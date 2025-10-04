"Niko ne bi želeo to da vidi": Ronilac koji je izvukao tela poginulih turista u Hrvatskoj otkrio detalje tragedije: Pripremio sam se za najgore, ali ovo je bio šok

Blic pre 1 sat
"Niko ne bi želeo to da vidi": Ronilac koji je izvukao tela poginulih turista u Hrvatskoj otkrio detalje tragedije: Pripremio…

Olupina automobila u kojem su u četvrtak poginule četiri osobe, turisti sa Malte, izvučena je u petak iz mora kod Senja, saopštila je Policijska uprava Ličko-senjska, prenosi RTL Danas .

Prema navodima policije, nesreća se dogodila oko 16:30 časova kod mesta Bunica, u Hrvatskoj, kada je vozač iznajmljenog vozila izgubio kontrolu nad automobilom prilikom ulaska u krivinu. Vozilo je udarilo u dva zaštitna kamena stuba, nastavilo da se kreće van puta, sletelo u jarugu duboku 70 metara i završilo u moru. Uprkos pokušajima da se pomogne, putnicima nije bilo spasa. Prema informacijama sa terena, policajac iz Policijske stanice Senj je prvi skočio u more,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ronilac koji je izvukao tela poginulih turista u Hrvatskoj otkrio detalje tragedije: Pripremio sam se za najgore, ali ovo niko…

Ronilac koji je izvukao tela poginulih turista u Hrvatskoj otkrio detalje tragedije: Pripremio sam se za najgore, ali ovo niko ne bi želeo da vidi!

Kurir pre 2 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaRTL

Svet, najnovije vesti »

Kopanje uglja i sejanje straha

Kopanje uglja i sejanje straha

Radar pre 22 minuta
Hamas prihvatio Trampov mirovni plan za Gazu, oslobodiće izraelske taoce

Hamas prihvatio Trampov mirovni plan za Gazu, oslobodiće izraelske taoce

Danas pre 28 minuta
"Ubijena Četiri narkoterorista": Hegset objavio snimak uništenja broda kod Venecuele: "Krenuli su da truju naš narod"

"Ubijena Četiri narkoterorista": Hegset objavio snimak uništenja broda kod Venecuele: "Krenuli su da truju naš narod"

Blic pre 13 minuta
Drama u Nemačkoj se nastavlja: Obe piste aerodroma u Minhenu ponovo zatvorene: Navodno uzrok dronovi

Drama u Nemačkoj se nastavlja: Obe piste aerodroma u Minhenu ponovo zatvorene: Navodno uzrok dronovi

Blic pre 28 minuta
"Spremni su za trajni mir": Tramp naredio prestanak bombardovanja i uputio pretnje Izraelu

"Spremni su za trajni mir": Tramp naredio prestanak bombardovanja i uputio pretnje Izraelu

Mondo pre 17 minuta