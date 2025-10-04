Ministar odbrane SAD naredio još jedan napad na plovilo blizu Venecuele

Ministar odbrane SAD Pit Hegset objavio je danas da društvenoj mreži X da je naredio četvrti po redu napad na gliser blizu obale Venecuele, a uz objavu je priložio i snimak napada.

Hegset je saopštio da su američke obaveštajne službe „bez sumnje potvrdile da je gliser prevozio narkotike, da su ljudi na brodu bili narkoteroristi i da su delovali na poznatoj tranzitnoj ruti za trgovinu narkoticima“. Dodao je da su ubijena četiri muškarca, ali nije naveo detalje o tome ko su oni, ili kojoj organizaciji pripadaju. Napad se desio manje od jednog dana otkad je objavljeno da je predsednik SAD Donald Tramp proglasio narko-kartele za teroriste i da su