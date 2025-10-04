Ministarstvo zdravlja u Gazi: Izrael ubio 67.000 Palestinaca od oktobra 2023, a samo u poslednja 24 sata 64 osobe

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Ministarstvo zdravlja u Gazi: Izrael ubio 67.000 Palestinaca od oktobra 2023, a samo u poslednja 24 sata 64 osobe

Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je danas da je broj žrtava izraelskih napada u Pojasu Gaze od početka rata u oktobru 2023. godine premašio 67.000, a samo u poslednja 24 sata ubijene su 64 osobe.

Iako je američki predsednik Donald Tramp pozvao Izrael da obustavi bombardovanje Gaze, nakon što se Hamas saglasio da oslobodi izarelske taoce i prihvatio određeni deo njegovog plana za okončanje rata, izraelski napadi ubili su danas još nekoliko osoba u Gazi, javlja Rojters. Ministarstvo zdravlja u Gazi dodalo je imena oko 700 novoidentifikovanih žrtava na spisak poginulih od početka rata, pa je sada više od 67.000 žrtava, prenosi AP. Prema zdravstvenih
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vojska dobila naređenje; Počela prva faza Trampovog mirovnog plana

Vojska dobila naređenje; Počela prva faza Trampovog mirovnog plana

B92 pre 20 minuta
Započeta prva faza trampovog mirovnog plana: Izrael se povlači, oglasio se Netanjahu

Započeta prva faza trampovog mirovnog plana: Izrael se povlači, oglasio se Netanjahu

Večernje novosti pre 55 minuta
Ministarstvo zdravlja Gaze: Broj žrtava u ratu premašio 67.000

Ministarstvo zdravlja Gaze: Broj žrtava u ratu premašio 67.000

Blic pre 3 sata
Ministarstvo zdravlja u Gazi: Broj žrtava premašio 67.000

Ministarstvo zdravlja u Gazi: Broj žrtava premašio 67.000

N1 Info pre 3 sata
IDF: Ubrzavaju se pripreme za prvi fazu Trampovog plana za okočanje rata u Gazi

IDF: Ubrzavaju se pripreme za prvi fazu Trampovog plana za okočanje rata u Gazi

N1 Info pre 3 sata
Horor; Preko 67.000 mrtvih

Horor; Preko 67.000 mrtvih

B92 pre 4 sati
Izrael vojska saopštila da nastavlja ofanzivu u Gazi

Izrael vojska saopštila da nastavlja ofanzivu u Gazi

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasRojtersDonald TrampGazaPojas Gaze

Društvo, najnovije vesti »

(Foto) dva autobusa puna đaka ostala zavejana u snegu: Drama na Divčibarama: Usledilo je spasavanje dece!

(Foto) dva autobusa puna đaka ostala zavejana u snegu: Drama na Divčibarama: Usledilo je spasavanje dece!

Blic pre 15 minuta
Kako mačka menja ljudski mozak: Šta se dešava kada se povežemo sa svojim ljubimcem

Kako mačka menja ljudski mozak: Šta se dešava kada se povežemo sa svojim ljubimcem

Danas pre 15 minuta
Cene pšenice i soje rastu, kukuruz na stabilnom cenovnom nivou: Evo kako se trgovalo na Produktnoj berzi

Cene pšenice i soje rastu, kukuruz na stabilnom cenovnom nivou: Evo kako se trgovalo na Produktnoj berzi

Blic pre 15 minuta
Komesar UN-a: Postoji šansa da se pokolj u Gazi okonča jednom za svagda

Komesar UN-a: Postoji šansa da se pokolj u Gazi okonča jednom za svagda

Slobodna Evropa pre 5 minuta
Savo Manojlović: Reakcija UN potvrđuje – upotreba zvučnog topa bio je pokušaj terorističkog akta prema građanima

Savo Manojlović: Reakcija UN potvrđuje – upotreba zvučnog topa bio je pokušaj terorističkog akta prema građanima

Danas pre 0 minuta