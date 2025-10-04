Ministarstvo zdravlja u Gazi: Izrael ubio 67.000 Palestinaca od oktobra 2023, a samo u poslednja 24 sata 64 osobe

Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je danas da je broj žrtava izraelskih napada u Pojasu Gaze od početka rata u oktobru 2023. godine premašio 67.000, a samo u poslednja 24 sata ubijene su 64 osobe.

Iako je američki predsednik Donald Tramp pozvao Izrael da obustavi bombardovanje Gaze, nakon što se Hamas saglasio da oslobodi izarelske taoce i prihvatio određeni deo njegovog plana za okončanje rata, izraelski napadi ubili su danas još nekoliko osoba u Gazi, javlja Rojters. Ministarstvo zdravlja u Gazi dodalo je imena oko 700 novoidentifikovanih žrtava na spisak poginulih od početka rata, pa je sada više od 67.000 žrtava, prenosi AP. Prema zdravstvenih