Ministarstvo zdravlja Gaze: Broj žrtava u ratu premašio 67.000

Ministarstvo zdravlja Gaze, koje kontroliše Hamas, saopštilo je da je broj žrtava u ratu u Pojasu premašio 67.000, nakon što je 66 ljudi ubijeno u poslednja 24 sata.

Ministarstvo je od 7. oktobra 2023. godine registrovalo 67.074 prijavljenih slučajeva, preneo je "Tajms of Izrael". Izraelska vojska (IDF) još se nije oglasila povodom svojih napada u Gazi u proteklih 24 sata. Ministarstvo je, takođe, saopštilo da su još dve osobe umrle od neuhranjenosti i gladi u enklavi, čime je broj smrtnih slučajeva od takvih uzroka porastao na 459 ljudi, uključujući 154 dece, od početka rata. Izrael je osporio tvrdnje o široko rasprostranjenoj