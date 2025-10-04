Započeta prva faza trampovog mirovnog plana: Izrael se povlači, oglasio se Netanjahu

IZRAEL je zvanično najavio početak prve faze primene mirovnog plana za Gazu koji je predložio bivši američki predsednik Donald Tramp, nakon što je Hamas dao pozitivan odgovor na uslove sporazuma, prenosi AA.

Profimedia Kako se navodi u saopštenju iz kancelarije izraelskog premijera, vlada će nastaviti saradnju sa američkom administracijom na okončanju rata u skladu sa "principima koje je postavio Izrael, a koji su usklađeni sa vizijom predsednika Trampa". Mediji javljaju da je izraelska vojska već dobila naređenje da smanji intenzitet udara na Gazu, dok se u narednim danima očekuje početak zvaničnih pregovora. Hamas je u petak zvanično odgovorio na Trampov plan,