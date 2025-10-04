Određen termin novakovog meča: U nedelju je treći na centralnom terenu u Šangaju

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u nedelju od 12.30 časova protiv Nemca Janika Hanfmana u trećem kolu Mastersa u Šangaju, saopštili su organizatori.

Duel Đokovića i Hanfmana planiran je kao treći meč dana na Centralnom stadionu. Srpski i nemački teniser su do sada odigrali jedan međusobni meč, kada je Đoković prošle godine bio bolji u Ženevi rezultatom 6:3, 6:3. Đoković je peti teniser sveta, dok se Hanfman nalazi na 150. mestu ATP liste. Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.193.540 dolara.