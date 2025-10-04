Šangaj - Siner nije briljirao, ali ide dalje, Medvedev silovit, Zverev siguran

Drugi teniser sveta Janik Siner je danas izborio plasman u treće kolo mastersa u Šangaju.

Italijan je danas bio bolji od nemačkog tenisera Danijela Altmajera i savladao ga u dva seta, rezultatom 6:3, 6:3 posle sat i 38 minuta borbe, ali u finišu meča nije briljirao, imao je nekoliko neiznuđenih grešaka, pa i pored toga je uspeo da uspešno privede posao kraju. Siner je ovom pobedom zakazao duel sa Holanđaninom Griksporom koji će mu biti rival u sledećem kolu. Još ubedljiviji je bio Danil Medvedev koji je za sat vremena završio posao protiv Čeha Dalibora